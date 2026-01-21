Генпрокуратура потребовала изъять активы у трех депутатов

Генеральная прокуратура России требует арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции депутата Госдумы Анатолия Вороновского и членов его семьи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме Вороновского, ведомство подало иск об изъятии активов в отношении депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск будет рассматриваться в Центральном районном суде Сочи.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.