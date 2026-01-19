21 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 21 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Саперы 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск «Центр» во время расчистки и разминирования дороги в Покровском районе ДНР

21 января в России отмечают День инженерных войск. В научном сообществе празднуют День аспиранта, а в мире вспоминают о важности и пользе объятий. По народному календарю сегодня Емелин день, когда принято ходить друг к другу в гости. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 января

День инженерных войск России

21 января свой профессиональный праздник отмечают военные инженеры. В этот день в 1701 году по указу Петра I в Москве была открыта Школа Пушкарского приказа, в которой начали готовить офицеров артиллерии и военных инженеров. Примерно в это же время в русской армии появились минерные и понтонные роты.

Сегодня инженерные войска играют важную роль в безопасности страны. В их задачи входит оборудование территорий военных действий, строительство оборонительных сооружений, разминирование, инженерная разведка, ликвидация последствий стихийных бедствий. В праздник поздравляют военнослужащих и ветеранов инженерных войск.

День аспиранта

Аспирантура в России появилась в 1925 году и связана с выходом документов Совнаркома РСФСР, регламентирующих систему подготовки научных работников. Тогда перед советским правительством стояла задача возродить российскую науку. Аспирантура — первая ступень в научной карьере, определяющая характер деятельности будущего ученого.

Помимо России, праздник также отмечают в других странах, в частности в бывших советских республиках.

Международный день объятий

Душевный праздник появился в США в 1986 году, позже его начали отмечать во всем мире. Предположительно, День объятий придумали студенты. Согласно традициям, сегодня принято обниматься как с близкими, так и с незнакомыми людьми.

Нельзя не оценить пользу объятий для психологического и физического здоровья. Они способствуют выработке «гормона любви» — окситоцина, который повышает стрессоустойчивость, дает ощущение расслабленности, счастья и благополучия. Помимо этого, как утверждают неврологи, окситоцин способен снижать восприятие физической боли.

Кстати Ученые выработали «норму» ежедневных объятий. В день нам нужно четыре объятия для выживания, восемь — для нормальной жизнедеятельности, двенадцать — для роста и развития.

Sanja Miljevic/Shutterstock/FOTODOM

Международный день детского праздника

Практически любой родитель с недовольством отмечает, что его ребенок много времени проводит в интернете. Генеральный директор компании по производству картонного конструктора для детей Илона Вилум из Латвии , как и любая мама, была обеспокоена влиянием гаджетов на подрастающее поколение. Поэтому она решила создать Международный день детского праздника, который призван отвлечь ребенка от смартфонов и планшетов и направить его внимание на офлайн-игры и живое общение со сверстниками и родителями.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 января в других странах

День бабушки — Польша. У бабушек в Польше есть свой «профессиональный» праздник. Учредить его предложил женский еженедельник Kobieta i Życie, и традиция прижилась в стране. В этот день бабушкам дарят подарки, цветы, к ним приходят в гости, чтобы отведать домашних угощений.

День мариачи — Мексика. Мариачи — один из самых популярных жанров мексиканской музыки. Появился из сона — народного музыкального стиля с использованием струнных инструментов. В День мариачи музыканты в ярких костюмах играют самые известные мелодии на скрипках, гитарах, виуэлах и трубах. В штате Халиско, который называют родиной этого жанра, проходят уличные концерты и фестивали. Кстати, в 2011 году ЮНЕСКО признала мариачи нематериальным культурным наследием.

Интересный факт Ансамбль мариачи появился в известном мультфильме Disney «Тайна Коко». Правда, там музыканты были скелетами — главный герой картины Мигель встретил их в Стране Мертвых.

Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

День Святой Альтаграсии — Доминиканская Республика. Религиозный праздник отмечается в честь покровительницы Доминиканы. Святая Альтаграсия — особый титул Девы Марии, которым ее величают как «защитницу и духовную мать доминиканского народа». В этот день проходят торжественные мессы, со всей страны в базилику-собор Богоматери Альтаграсии съезжаются тысячи паломников. В республике этот праздник — официальный выходной.

Религиозные праздники 21 января

День памяти преподобного Георгия Хозевита

Преподобный Георгий жил на Кипре в VI веке. Он был родом из благочестивой семьи. Рано осиротев, юноша решительно отказался от мирской жизни и принял постриг. Со временем его подвиги достигли крайней степени суровости: он питался высушенными остатками пищи раз в несколько дней, сам шил одежду, а в монастырской пекарне работал даже в невыносимый зной, за что получил от братии прозвище «Железный».

Георгий Хозевит прославился даром чудотворения. Однажды он упросил брата не рубить бесплодную пальму, и на следующий год дерево обильно заплодоносило. В другой раз, по совместной молитве, он воскресил умершего младенца, которого тайно принес в монастырь безутешный отец.

День памяти исповедника Емилиана Кизического

Исповедник Емилиан жил в IX веке при императоре-иконоборце Льве Армянине и был епископом Кизическим. Правитель вызвал его в свой дворец вместе с другими представителями духовенства и потребовал отречься от святых икон. А когда Емилиан отказался, его сослали в заточение, где он скончался.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Православная церковь 21 января чтит память: • мученика Або Тбилисского;

• преподобного Илии Египетского;

• преподобного Паисия Угличского, игумена;

• священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской;

• священномученика Феофила и мученика Елладия Католическая церковь в этот день вспоминает: • мученицу Агнессу Римскую;

• священномученика Фруктуоза Таррагонского;

• Майнрада Айнзидельнского.

Народные праздники и приметы 21 января

Емелин день

В народном календаре день памяти исповедника Емилиана Кизического получил название Емелин день, или Емельян Зимний. В этот период начинался разгул зимы. В народе ходила поговорка: «Емельян — накрути буран».

Рождественские святки были позади, и наступала благоприятная для сватовства пора. Хозяйки обязательно готовили сытные яства, на стол ставили щи, пироги, каши, холодец. На Емельяна было принято ходить в гости, щедро угощать кумовьев. Согласно приметам, если кум и кума были довольны приемом, год у крестника будет хорошим. В ответ они дарили крестному сыну или дочери мыло и полотенце в качестве оберегов от порчи и болезней.

Приметы

Какова погода на Емельяна — таков и август.

Если дует южный ветер — лето будет грозовое.

Иней на стогах — к дождливому лету.

Запотели окна в доме — к оттепели.

Какие исторические события произошли 21 января

1775 год — в Москве на Болотной площади казнен предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев.

— в Москве на Болотной площади казнен предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев. 1793 год — в Париже казнен на гильотине король Франции Людовик XVI, что стало одним из центральных событий Французской революции.

— в Париже казнен на гильотине король Франции Людовик XVI, что стало одним из центральных событий Французской революции. 1911 год — состоялось первое ралли Монте-Карло.

— состоялось первое ралли Монте-Карло. 1920 год — завершилась Парижская мирная конференция, которая подвела итоги Первой мировой войны. На ней был одобрен устав Лиги Наций.

— завершилась Парижская мирная конференция, которая подвела итоги Первой мировой войны. На ней был одобрен устав Лиги Наций. 1924 год — умер Владимир Ленин, революционер, создатель партии большевиков, организатор и лидер Октябрьской революции 1917 года.

РИА Новости

1954 год — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».

— в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус». 1960 год — в Южно-Африканской Республике произошло обрушение угольной шахты «Коулбрук». Погибли 437 человек.

— в Южно-Африканской Республике произошло обрушение угольной шахты «Коулбрук». Погибли 437 человек. 2006 год — в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке Сальера — шедевр ювелирного искусства, созданный мастером Бенвенуто Челлини в XVI веке. Она также известна как «Солонка Франциска I». Изделие было похищено из венского музея в 2003 году.

Дни рождения и юбилеи 21 января

В 1763 году родился Огюстен Робеспьер — деятель Великой французской революции, адвокат, депутат Национального конвента, брат Максимилиана Робеспьера.

— деятель Великой французской революции, адвокат, депутат Национального конвента, брат Максимилиана Робеспьера. В 1831 году родился Петр Смирнов — русский предприниматель, «водочный король» России, прародитель торговой марки Smirnoff.

— русский предприниматель, «водочный король» России, прародитель торговой марки Smirnoff. В 1869 году родился Григорий Распутин — крестьянин, получивший известность как целитель и духовный наставник семьи императора Николая II.

— крестьянин, получивший известность как целитель и духовный наставник семьи императора Николая II. В 1882 году родился Павел Флоренский — русский религиозный философ, богослов, поэт, ученый и инженер.

— русский религиозный философ, богослов, поэт, ученый и инженер. В 1885 году родился Умберто Нобиле — итальянский конструктор дирижаблей и исследователь Арктики.

— итальянский конструктор дирижаблей и исследователь Арктики. В 1903 году родился Игорь Курчатов — физик-ядерщик, академик, создатель советской атомной бомбы.

— физик-ядерщик, академик, создатель советской атомной бомбы. В 1905 году родился Кристиан Диор — легендарный французский модельер, основатель модного дома Dior.

Кристиан Диор и актриса Джейн Рассел, 18 сентября 1954 года dpa INP/NP/Global Look Press

В 1906 году родился Игорь Моисеев — советский и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР, создавший знаменитый Ансамбль народного танца.

— советский и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР, создавший знаменитый Ансамбль народного танца. В 1920 году родился Николай Трофимов — советский и российский актер театра и кино; народный артист СССР, известный многочисленными ролями в кино, в частности Льва Гурыча Синичкина в одноименном фильме.

— советский и российский актер театра и кино; народный артист СССР, известный многочисленными ролями в кино, в частности Льва Гурыча Синичкина в одноименном фильме. В 1924 году родился Бенни Хилл — британский комедийный актер, создатель популярной программы «Шоу Бенни Хилла».

85 лет исполняется Пласидо Доминго — всемирно известному испанскому оперному певцу и дирижеру.

— всемирно известному испанскому оперному певцу и дирижеру. 82 года исполняется Родиону Нахапетову — советскому, американскому и российскому актеру и режиссеру, народному артисту РСФСР.

— советскому, американскому и российскому актеру и режиссеру, народному артисту РСФСР. 70 лет исполняется Джине Дэвис — американской актрисе, обладательнице премии «Оскар», известной ролями в фильмах «Муха», «Битлджус», «Тельма и Луиза» и «Турист поневоле».

— американской актрисе, обладательнице премии «Оскар», известной ролями в фильмах «Муха», «Битлджус», «Тельма и Луиза» и «Турист поневоле». 66 лет исполняется Дмитрию Харатьяну — советскому и российскому актеру, телеведущему, народному артисту РФ.

Дмитрий Харатьян Екатерина Чеснокова/РИА Новости