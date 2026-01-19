21 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 21 января
- День инженерных войск России
21 января свой профессиональный праздник отмечают военные инженеры. В этот день в 1701 году по указу Петра I в Москве была открыта Школа Пушкарского приказа, в которой начали готовить офицеров артиллерии и военных инженеров. Примерно в это же время в русской армии появились минерные и понтонные роты.
Сегодня инженерные войска играют важную роль в безопасности страны. В их задачи входит оборудование территорий военных действий, строительство оборонительных сооружений, разминирование, инженерная разведка, ликвидация последствий стихийных бедствий. В праздник поздравляют военнослужащих и ветеранов инженерных войск.
- День аспиранта
Аспирантура в России появилась в 1925 году и связана с выходом документов Совнаркома РСФСР, регламентирующих систему подготовки научных работников. Тогда перед советским правительством стояла задача возродить российскую науку. Аспирантура — первая ступень в научной карьере, определяющая характер деятельности будущего ученого.
Помимо России, праздник также отмечают в других странах, в частности в бывших советских республиках.
- Международный день объятий
Душевный праздник появился в США в 1986 году, позже его начали отмечать во всем мире. Предположительно, День объятий придумали студенты. Согласно традициям, сегодня принято обниматься как с близкими, так и с незнакомыми людьми.
Нельзя не оценить пользу объятий для психологического и физического здоровья. Они способствуют выработке «гормона любви» — окситоцина, который повышает стрессоустойчивость, дает ощущение расслабленности, счастья и благополучия. Помимо этого, как утверждают неврологи, окситоцин способен снижать восприятие физической боли.
Ученые выработали «норму» ежедневных объятий. В день нам нужно четыре объятия для выживания, восемь — для нормальной жизнедеятельности, двенадцать — для роста и развития.
- Международный день детского праздника
Практически любой родитель с недовольством отмечает, что его ребенок много времени проводит в интернете. Генеральный директор компании по производству картонного конструктора для детей Илона Вилум из Латвии, как и любая мама, была обеспокоена влиянием гаджетов на подрастающее поколение. Поэтому она решила создать Международный день детского праздника, который призван отвлечь ребенка от смартфонов и планшетов и направить его внимание на офлайн-игры и живое общение со сверстниками и родителями.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 января в других странах
День бабушки — Польша. У бабушек в Польше есть свой «профессиональный» праздник. Учредить его предложил женский еженедельник Kobieta i Życie, и традиция прижилась в стране. В этот день бабушкам дарят подарки, цветы, к ним приходят в гости, чтобы отведать домашних угощений.
День мариачи — Мексика. Мариачи — один из самых популярных жанров мексиканской музыки. Появился из сона — народного музыкального стиля с использованием струнных инструментов. В День мариачи музыканты в ярких костюмах играют самые известные мелодии на скрипках, гитарах, виуэлах и трубах. В штате Халиско, который называют родиной этого жанра, проходят уличные концерты и фестивали. Кстати, в 2011 году ЮНЕСКО признала мариачи нематериальным культурным наследием.
Ансамбль мариачи появился в известном мультфильме Disney «Тайна Коко». Правда, там музыканты были скелетами — главный герой картины Мигель встретил их в Стране Мертвых.
День Святой Альтаграсии — Доминиканская Республика. Религиозный праздник отмечается в честь покровительницы Доминиканы. Святая Альтаграсия — особый титул Девы Марии, которым ее величают как «защитницу и духовную мать доминиканского народа». В этот день проходят торжественные мессы, со всей страны в базилику-собор Богоматери Альтаграсии съезжаются тысячи паломников. В республике этот праздник — официальный выходной.
Религиозные праздники 21 января
- День памяти преподобного Георгия Хозевита
Преподобный Георгий жил на Кипре в VI веке. Он был родом из благочестивой семьи. Рано осиротев, юноша решительно отказался от мирской жизни и принял постриг. Со временем его подвиги достигли крайней степени суровости: он питался высушенными остатками пищи раз в несколько дней, сам шил одежду, а в монастырской пекарне работал даже в невыносимый зной, за что получил от братии прозвище «Железный».
Георгий Хозевит прославился даром чудотворения. Однажды он упросил брата не рубить бесплодную пальму, и на следующий год дерево обильно заплодоносило. В другой раз, по совместной молитве, он воскресил умершего младенца, которого тайно принес в монастырь безутешный отец.
- День памяти исповедника Емилиана Кизического
Исповедник Емилиан жил в IX веке при императоре-иконоборце Льве Армянине и был епископом Кизическим. Правитель вызвал его в свой дворец вместе с другими представителями духовенства и потребовал отречься от святых икон. А когда Емилиан отказался, его сослали в заточение, где он скончался.
• мученика Або Тбилисского;
• преподобного Илии Египетского;
• преподобного Паисия Угличского, игумена;
• священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской;
• священномученика Феофила и мученика Елладия
Католическая церковь в этот день вспоминает:
• мученицу Агнессу Римскую;
• священномученика Фруктуоза Таррагонского;
• Майнрада Айнзидельнского.
Народные праздники и приметы 21 января
- Емелин день
В народном календаре день памяти исповедника Емилиана Кизического получил название Емелин день, или Емельян Зимний. В этот период начинался разгул зимы. В народе ходила поговорка: «Емельян — накрути буран».
Рождественские святки были позади, и наступала благоприятная для сватовства пора. Хозяйки обязательно готовили сытные яства, на стол ставили щи, пироги, каши, холодец. На Емельяна было принято ходить в гости, щедро угощать кумовьев. Согласно приметам, если кум и кума были довольны приемом, год у крестника будет хорошим. В ответ они дарили крестному сыну или дочери мыло и полотенце в качестве оберегов от порчи и болезней.
Приметы
Какова погода на Емельяна — таков и август.
Если дует южный ветер — лето будет грозовое.
Иней на стогах — к дождливому лету.
Запотели окна в доме — к оттепели.
Какие исторические события произошли 21 января
- 1775 год — в Москве на Болотной площади казнен предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев.
- 1793 год — в Париже казнен на гильотине король Франции Людовик XVI, что стало одним из центральных событий Французской революции.
- 1911 год — состоялось первое ралли Монте-Карло.
- 1920 год — завершилась Парижская мирная конференция, которая подвела итоги Первой мировой войны. На ней был одобрен устав Лиги Наций.
- 1924 год — умер Владимир Ленин, революционер, создатель партии большевиков, организатор и лидер Октябрьской революции 1917 года.
- 1954 год — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
- 1960 год — в Южно-Африканской Республике произошло обрушение угольной шахты «Коулбрук». Погибли 437 человек.
- 2006 год — в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке Сальера — шедевр ювелирного искусства, созданный мастером Бенвенуто Челлини в XVI веке. Она также известна как «Солонка Франциска I». Изделие было похищено из венского музея в 2003 году.
Дни рождения и юбилеи 21 января
- В 1763 году родился Огюстен Робеспьер — деятель Великой французской революции, адвокат, депутат Национального конвента, брат Максимилиана Робеспьера.
- В 1831 году родился Петр Смирнов — русский предприниматель, «водочный король» России, прародитель торговой марки Smirnoff.
- В 1869 году родился Григорий Распутин — крестьянин, получивший известность как целитель и духовный наставник семьи императора Николая II.
- В 1882 году родился Павел Флоренский — русский религиозный философ, богослов, поэт, ученый и инженер.
- В 1885 году родился Умберто Нобиле— итальянский конструктор дирижаблей и исследователь Арктики.
- В 1903 году родился Игорь Курчатов — физик-ядерщик, академик, создатель советской атомной бомбы.
- В 1905 году родился Кристиан Диор — легендарный французский модельер, основатель модного дома Dior.
- В 1906 году родился Игорь Моисеев — советский и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР, создавший знаменитый Ансамбль народного танца.
- В 1920 году родился Николай Трофимов — советский и российский актер театра и кино; народный артист СССР, известный многочисленными ролями в кино, в частности Льва Гурыча Синичкина в одноименном фильме.
- В 1924 году родился Бенни Хилл — британский комедийный актер, создатель популярной программы «Шоу Бенни Хилла».
Кто отмечает дни рождения
- 85 лет исполняется Пласидо Доминго — всемирно известному испанскому оперному певцу и дирижеру.
- 82 года исполняется Родиону Нахапетову — советскому, американскому и российскому актеру и режиссеру, народному артисту РСФСР.
- 70 лет исполняется Джине Дэвис — американской актрисе, обладательнице премии «Оскар», известной ролями в фильмах «Муха», «Битлджус», «Тельма и Луиза» и «Турист поневоле».
- 66 лет исполняется Дмитрию Харатьяну — советскому и российскому актеру, телеведущему, народному артисту РФ.
- 43 года исполняется Светлане Ходченковой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке России, члену Союза кинематографистов РФ.