«Полное погружение»: как технологии изменили порно

Интернет давно привык к классическому 2D-порно: студийные и любительские ролики, сольные сцены, парные, групповые, POV-формат (от первого лица), стримы и короткие клипы по формату TikTok. Но рынок не стоит на месте. На фоне развития технологий и контента стремительно растет сегмент VR-порно — формата с эффектом присутствия, который уже стал одним из самых быстроразвивающихся направлений индустрии. Что из себя представляет мир виртуальных удовольствий и как технологический прогресс используется в порно — разбиралась «Газета.Ru».

Рынок VR‑порно в цифрах

Аналитические компании и отраслевые исследования сходятся в одном: VR‑порно — один из самых быстрорастущих сегментов в индустрии для взрослых, но все еще не виданный для многих.

По данным исследования Transparency Market Research, объем VR‑порно в 2024 году оценивался примерно в $1–1,5 млрд, с двузначными и даже трехзначными темпами роста за год. С 2016 года рынок рос на десятки и сотни процентов в год, начиная с десятков миллионов и придя к миллиардам долларов.

К 2030–2035 году прогнозы разнятся, но многие отчеты дают диапазон $30–120+ млрд выручки со среднегодовым ростом в районе 30–70%.

География и аудитория у VR‑порно пока довольно предсказуемые: около трети пользователей приходится на США, далее — Великобритания, Германия, Индия, Канада и крупные рынки Европы и Азии. Основное ядро — мужчины, но доля женщин‑пользовательниц тоже растет.

При этом такой контент сложно пиратить из-за большого веса файлов и слабой распространенности относительно обычного порно.

Какое есть VR‑порно

Существуют разные форматы VR-порно, среди которых классическое VR‑видео на 180 или 360 градусов и AR (Passthrough).

Базовый формат VR‑порно — это панорамные видео, снятые на специальные 3D‑камеры. Условно их можно разделить на несколько подтипов. Де‑факто стандартным порно в виртуальной реальности является видео, снятое в 180-градусном формате.

В таком случае камера фиксируется на месте вместо «оператора», зритель внутри гарнитуры ощущает все так, будто он и есть участник сцены – такой контент снимают как от лица мужчин, так и от лица женщин. В некоторых случаях фильмы снимают со стороны.

Визуально прорабатывается только пространство перед пользователем, что позволяет «выжать» максимум качества из пикселей. То есть 8K‑видео в 180 градусов будет выглядеть четче, чем в 360 при том же разрешении.

Полноценные 360‑ролики тоже существуют, но используются в основном для более «кинематографичных» постановок или групповых сцен. За счет распределения пикселей по всему шару 360‑контент при том же разрешении выглядит хуже. Для приемлемого качества VR-видео должно иметь разрешение 8K, 12K и выше. Такой формат позволяет пользователю оказаться «в центре событий» и наблюдать за всем происходящим вокруг него.

AR (Passthrough) – свежая интерпретация VR-порно. С приходом гарнитур с цветным сквозным режимом (Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest 3, Quest 3S, Apple Vision Pro и др.) появился новый поджанр — Passthrough‑порно, когда пользователь видит реальный мир с перенесенной в него моделью.

Такие ролики снимаются на фоне хромакея, чтобы можно было беспрепятственно «вырезать» модель и перенести ее в локацию пользователя, к нему на колени, на стул или в кровать.

От видео к интерактиву

Помимо порно в привычном понимании, существуют и VR‑игры 18+, а также целые сексуальные «социальные метавселенные».

Если VR‑видео — это пассивный просмотр, то интерактивные игры и секс‑симуляторы дают пользователю более широкие возможности.

3DXChat — один из самых известных примеров: это 3D‑мультиплеерный секс‑симулятор, где игроки создают аватары, общаются, устраивают вечеринки и «занимаются сексом» с реальными людьми в онлайне, в том числе с поддержкой VR и теледильдоники. Последнее представляет собой технологию, в которой осязательные, температурные и прочие ощущения передаются между партнерами через двустороннюю «линию связи», это можно назвать сексом на расстоянии.

Для подобных проектов характерны глубокая кастомизация внешности и поведения персонажей, развитые системы анимации и физики (движение тела, груди, ткани одежды), а также поддержка секс‑игрушек.

Также существует VR‑вебкам – это то же самое, что и обычные трансляции для взрослых, но в формате 180/360 и 3D-эффектом.

VR и секс-игрушки

Просто смотреть VR‑видео — уже шаг вперед по сравнению с обычным порно. Но для настоящего «полного погружения» энтузиасты подключают интерактивные секс‑игрушки, которые двигаются и вибрируют в такт тому, что происходит в сцене. Это устройства Lovense, Kiiroo и другие.

Сами игрушки — лишь часть экосистемы, так как помимо их наличия нужно еще и запрограммировать поведение гаджета.

Для VR‑видео создается так называемый funscript, файл с таймкодами и координатами движений, описывающий скорость, амплитуду и интенсивность стимуляции. Затем плеер или сайт считывает этот скрипт и передает команды игрушке через Bluetooth или Wi‑Fi, после чего игрушка начинает повторять движения модели на экране.

Сколько стоит VR-порно

VR‑порно переняло практически все бизнес‑модели классической индустрии для взрослых. В основном это подписки, разовая покупка (преимущественно для игр) или донаты в вебкаме.

Например, подписка на библиотеку с VR-порно в среднем стоит $20-30, однако часто встречаются и скидочные предложения. В случае с донатами в вебкаме все зависит от платформы и требования модели, зачастую сам просмотр бесплатен. VR-игры же значительно дешевле ПК-игр.

Также для просмотра нужны непосредственно устройства. Чтобы окунуться в VR‑порно, достаточно массовой гарнитуры Meta Quest 3 (или 3S), которая работает без связки с ПК. Они предлагаются в среднем от $300. В России официально эти устройства не работают и имеют ограничения из-за блокировки сервисов компании Meta.

Если же речь про максимально погружающую программу с теледильдоникой, то к стоимости гарнитуры и подписки или игры нужно добавить $100–250 на интерактивные игрушки. Также возможны траты на платные приложения или скрипты.

Осталось только понять, готовы ли любители контента для взрослых выйти за рамки плоского видео и превратить VR-порно из эксперимента в повседневный продукт, и самое главное — платить за это.