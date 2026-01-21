Коммунальная авария оставила без воды сотни домов в Томске

Прокуратура: в Томске более 700 домов остались без воды из-за аварии

В Томске более 700 домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, речь идет о порыве на водопроводных сетях в районе улицы Сибирской. В результате происшествия водоснабжение было отключено в свыше чем 700 домах.

Прокурор Томской области Сергей Ломакин взял на личный контроль устранение последствий аварии. В прокуратуре уточнили, что проверку проведет надзорное ведомство Советского района города.

В ходе надзорных мероприятий специалисты оценят, соблюдаются ли права жителей на качественное и бесперебойное водоснабжение. В прокуратуре добавили, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате аварии в городе Железногорске более 140 многоквартирных домов и 18 социальных объектов остались без отопления и горячей воды.

В тот же день стало известно, что в Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды на несколько улиц в микрорайоне Тулака.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.