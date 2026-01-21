Объявление о заключении плана по восстановлению Украины в Давосе отложили

Объявление о заключении плана по восстановлению Украины на $800 млрд отложено из-за разногласий США и ЕС по поводу Гренландии. Об этом пишет Financial Times (FT).
Новость дополняется.
