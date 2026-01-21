Самолет с Трампом после вылета в Давос вернулся обратно в США из-за поломки

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One после вылета в Давос вернулся на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона после выявления неполадок на борту. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, была зафиксирована «незначительная проблема с электропроводкой».

Самолет возвращался на авиабазу поздно вечером 20 января с главой государства на борту.

Ранее CNN писал, что борт пришлось развернуть.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп сядет на другой самолет на базе и продолжит путь в Швейцарию, чтобы выступить с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Левитт добавила, что самолет развернули «из соображений предосторожности» после того, как экипаж выявил проблему вскоре после взлета. Некоторые лампы в салоне самолета не работали.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.