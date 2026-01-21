Размер шрифта
Стоимость золота снова обновила исторический максимум

Comex: цены на золото впервые в истории превысили $4800 за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4 800 (373 тыс. рублей) за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки, опубликованных на сайте.

По данным на 04:06 мск, цена на драгметалл составляла $4 802 (374 тыс. рублей) за тройскую унцию (+0,76%). К 04:11 мск стоимость золота замедлила рост до $4 805,4 (375 тыс. рублей) за тройскую унцию (+0,83%).

20 января цена на золото на бирже Comeх составляла $4 700,6 (365 тыс. рублей) за тройскую унцию, показав рост в 2,29%. В тот же день к 8:04 мск стоимость драгметалла выросла до $4 701,9 (366 тыс. рублей) за тройскую унцию, прибавив 2,32%.

В декабре цены на золото на торговой площадке Comeх обновили исторический рекорд. Так, 23 декабря цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2 (354 тыс. рублей).

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Ранее в ЦБ заявили о рекордном росте золотого запаса России.

