Прокуратура просит отменить приговор Татьяне Лазаревой

Прокуратура просит отменить заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказал РИА Новости ее адвокат Леонид Соловьев.

«Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд», — уточнил юрист.

Как сообщил защитник, ходатайство об отмене приговора основывается на том, что районные суды не могут рассматривать дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Он также добавил, что уже обратился с жалобой на данный приговор в Московский городской суд, которая будет рассмотрена в феврале.

До этого стало известно, что Лазарева недавно воссоединилась с дочерью и внучкой. Певица Софья Шац прилетела с Сарой Джессикой к матери в Испанию. Артистка родила первенца от своего возлюбленного Семена.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. Согласно материалам дела, в августе 2023 года телеведущая в интервью на одном из YouTube-каналов выразила мнение о допустимости проведения терактов в России.

