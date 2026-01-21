В Приамурье мужчина пообещал владельцу ремонт коттеджа и выманил у него 11 млн рублей

В Приамурье ремонтника задержали за кражу 11 млн рублей у владельца коттеджа

В Благовещенске мужчину обвиняют в обмане местного жителя на миллионы рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 31-летний мужчина решил обмануть благовещенца. Он пообещал сделать ремонт в коттедже пострадавшего. При этом они заключили устное соглашение.

В период с октября 2023 по январь 2025 года ремонтник выманил у владельца дома более 11 миллионов рублей. За свои услуги он всегда брал предоплату «на закупку материалов» и на участке создавал видимость работы.

Когда выяснилось, что работы ведутся не по договоренности, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере)», – сообщается в публикации.

В рамках закона за такое преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее аферисты выманили у российского подростка украшения на миллион рублей.