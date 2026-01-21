Размер шрифта
Стало известно, из чего состоят переплаты по ипотеке, кроме ставки

Инвестор Виноградов: переплата по ипотеке включает страхование и комиссии
Реальные переплаты по ипотечному кредиту, кроме ставки, кроются в пяти дополнительных сборах, сказал «Газете.Ru» генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«В реальности переплаты складываются из: 1) страхования (жизни, недвижимости) в составе кредита — часто банки включают его в общую стоимость кредита; 2) обслуживания кредита и комиссии за ведение счета; 3) комиссии за досрочное погашение и частичное досрочное погашение; 4) оценки залога, страхование титула, оформление документов, перевод средств; 5) расходов на страхование титула», — отметил Виноградов.

Он сослался на данные Банка России и аналитических обзоров рынка, согласно которым реальная годовая эффективная ставка может превышать номинальную на 0,5–2,0 п.п. в зависимости от структуры invisible costs (пример: ставка 9,0% может превратиться в 9,5–11,0% по факту). По словам Виноградова, важно смотреть на показатель Effective Rate и график платежей, а также требовать полную таблицу платежей и список комиссий при оформлении кредита.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году. 

