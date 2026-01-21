Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Суд в Японии вынес пожизненный приговор убийце Синдзо Абэ

NHK: убийцу экс-премьера Японии Абэ приговорили к пожизненному сроку
Adriano Machado/Reuters

Японский суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщил телеканал NHK.

Судебное разбирательство продолжалось с октября по декабрь, за это время прошло 15 заседаний. По данным корреспондентов, 45-летний Тэцуе Ямагами признал вину в убийстве и ряде других преступлений.

Следствие установило, что в июле 2022 года Ямагами застрелил Абэ из самодельного оружия во время его предвыборного выступления в городе Нара на западе Японии. Политика дважды ранили со спины. Второй выстрел пришелся в шею и грудь и оказался смертельным. Абэ скончался от потери крови.

В ходе процесса подсудимый заявил, что трагедия в его семье была связана с религиозной организацией, известной как «Церковь объединения». По его словам, мать сделала этой группе крупные пожертвования, что привело к банкротству семьи и лишило детей средств к существованию. Как уточнялось, сумма пожертвований составила около 100 миллионов иен (примерно $740 тыс.).

Ямагами рассказал суду, что начал планировать месть после самоубийства старшего брата, выступавшего против религиозных убеждений их матери. В качестве цели он выбрал Абэ, поскольку считал экс-премьера ключевой фигурой, связывающей политику с этой организацией.

Адвокаты Ямагами заявляли, что тот стал жертвой религиозного насилия и просили ограничиться сроком не более 20 лет. Защита утверждала, что преступление совершил человек, «находившийся в глубоком отчаянии и потерявший веру в будущее», а потому заслуживающий шанса на реабилитацию.

Абэ был смертельно ранен 8 июля 2022 года во время митинга в префектуре Нара. Его похороны и кремация состоялись 12 июля, а государственные похороны прошли 27 сентября того же года. Помимо убийства, Ямагами также обвиняли в нарушении закона об обороте огнестрельного оружия.

Ранее Путин рассказал об отношении Синдзо Абэ к России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670375_rnd_7",
    "video_id": "record::64c2b2cf-62ce-4d2c-9021-34428dbddd46"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+