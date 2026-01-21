Суд в Японии вынес пожизненный приговор убийце Синдзо Абэ

Японский суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщил телеканал NHK.

Судебное разбирательство продолжалось с октября по декабрь, за это время прошло 15 заседаний. По данным корреспондентов, 45-летний Тэцуе Ямагами признал вину в убийстве и ряде других преступлений.

Следствие установило, что в июле 2022 года Ямагами застрелил Абэ из самодельного оружия во время его предвыборного выступления в городе Нара на западе Японии. Политика дважды ранили со спины. Второй выстрел пришелся в шею и грудь и оказался смертельным. Абэ скончался от потери крови.

В ходе процесса подсудимый заявил, что трагедия в его семье была связана с религиозной организацией, известной как «Церковь объединения». По его словам, мать сделала этой группе крупные пожертвования, что привело к банкротству семьи и лишило детей средств к существованию. Как уточнялось, сумма пожертвований составила около 100 миллионов иен (примерно $740 тыс.).

Ямагами рассказал суду, что начал планировать месть после самоубийства старшего брата, выступавшего против религиозных убеждений их матери. В качестве цели он выбрал Абэ, поскольку считал экс-премьера ключевой фигурой, связывающей политику с этой организацией.

Адвокаты Ямагами заявляли, что тот стал жертвой религиозного насилия и просили ограничиться сроком не более 20 лет. Защита утверждала, что преступление совершил человек, «находившийся в глубоком отчаянии и потерявший веру в будущее», а потому заслуживающий шанса на реабилитацию.

Абэ был смертельно ранен 8 июля 2022 года во время митинга в префектуре Нара. Его похороны и кремация состоялись 12 июля, а государственные похороны прошли 27 сентября того же года. Помимо убийства, Ямагами также обвиняли в нарушении закона об обороте огнестрельного оружия.

Ранее Путин рассказал об отношении Синдзо Абэ к России.