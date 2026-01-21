Трамп намекнул на наличие у США секретного оружия

Трамп: у США есть оружие, о котором никто не знает

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что Соединенные Штаты располагают видами вооружения, о существовании которых неизвестно остальному миру.

Глава Белого дома сделал это заявление, комментируя предположение журналиста о возможном применении звукового оружия в ходе военной операции в Венесуэле. По словам Трампа, у США есть секретные и «удивительные» разработки, о которых, как он выразился, лучше не распространяться публично.

При этом президент не стал раскрывать каких-либо подробностей об упомянутых вооружениях.

3 января американские военнослужащие нанесли удары по территории Венесуэлы. В том числе взрывы произошли в столице и на военной базе Форт-Тиуна. Позднее президент США Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной и объявил о захвате главы республики Николаса Мадуро и его супруги. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

На следующий день Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны. 5 января она официально вступила в должность.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, атака США на Венесуэлу стала грубым вооруженным вторжением. В Кремле сообщили, что у президента РФ Владимира Путина в планах на ближайшие дни нет контактов с Делси Родригес. Тем не менее в случае необходимости такой разговор может быть организован.

Ранее СМИ сообщили о переговорах США с главой венесуэльского МВД до захвата Мадуро.