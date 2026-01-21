Звания Героя России за время проведения СВО удостоились почти 500 человек

«Ведомости»: Героями России на СВО стали не менее 472 человек

За время проведения специальной военной операции (СВО) Героями России стали не менее 472 человек. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Чаще всего звание Героя России присваивалось уроженцам Краснодарского края (15 человек), Амурской и Волгоградской областей, Приморского края, Дагестана, Донецкой народной республики и Татарстана (по 14 человек). Если же оценивать число награжденных относительно численности трудоспособных мужчин, то больше всего награжденных среди выходцев из Еврейской автономной области, Амурской области, Бурятии и Забайкальского края.

Средний возраст Героя России на СВО составляет 37 лет. Самым молодым из них является 19-летний разведчик-снайпер из Алтайского края Илья Каркавин. А самым пожилым — 77-летний главный врач больницы в городе Алешки Херсонской области Владимир Харлан.

7 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретил Рождество вместе с Героями России.

Ранее Путин выступил в защиту прав участников СВО.