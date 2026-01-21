Размер шрифта
Армия

Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею

В Адыгее число пострадавших при атаке дрона увеличилось до 11
Telegram-канал «Мурат Кумпилов»

Число пострадавших при налете БПЛА на многоэтажку в Адыгее выросло до 11, написал в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Чиновник уточнил, что девять человек доставили в больницы. Среди них двое детей. Кумпилов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов», — отметил глава республики.

Он добавил, что эвакуированных с места происшествия жителей разместили на базе отдыха «Шапсуг».

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

