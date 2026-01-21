Стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов

Оператором системы организованного набора мигрантов на работу в Россию станет МВД РФ. Работа мигрантов будет отслеживаться через приложение с функцией геолокации. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев. Он пояснил, как эта система будет работать.

В России планируют отказаться от свободного найма иностранцев: в 2027–2029 годах в 87 регионах хотят запустить систему организованного набора мигрантов, при этом Москва и Московская область в нее не войдут. Работодателей и приезжих работников предполагается включать во временные реестры, а иные способы трудоустройства иностранцев намерены запретить.

«Все детали работы новой системы пока что не до конца ясны, ясен лишь календарный план ее создания. До 1 мая 2026 года должен быть разработан федеральный закон о принципах оргнабора. До 1 июля ожидается создание методики опроса работодателей и механизма определения приоритетных отраслей для привлечения мигрантов. До 1 декабря — запуск информационной системы и мобильного приложения для мигрантов. После прибытия в Россию трудовая деятельность мигрантов будет отслеживаться через приложение с функцией геолокации. Также планируется использовать электронные рабочие визы с биометрическими данными. Планируется, что ежегодно правительство будет устанавливать для каждого из регионов свою допустимую долю иностранных работников для найма по оргнабору», — отметил Николаев.

По его словам, реестров будет два: первый — работодателей, второй — самих иностранных работников (РИР). Присутствие в них является для любой из сторон исключительным обоснованием легальности своей деятельности, уточнил Николаев. То есть претендовать на иностранную рабочую силу сможет только работодатель из соответствующего реестра, а мигрант, в свою очередь, должен будет трудиться исключительно у него — и именно по указанной в реестре профессии и в указанном регионе пребывания, предупредил Николаев.

По его словам, если иностранец работает вне своего региона, на другой должности или у иного работодателя, его исключат из РИР. Повторно подать заявление о включении можно будет не ранее чем через год, констатировал эксперт. Исключение из РИР также грозит, если работодатель потерял контакт с работником и не смог установить его местонахождение в течение более трех рабочих дней, подчеркнул Николаев. В этом случае иностранца включат в реестр контролируемых лиц, который начал действовать с 2025 года, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в такой реестр вносят иностранных граждан, чьи миграционные документы были аннулированы. Их банковские карты, SIM-карты, а также доступ к ряду государственных и коммерческих сервисов также аннулируются, уточнил Николаев. По его словам, добиться исключения из реестра контролируемых лиц мигрант сможет, доказав уважительную причину своего «исчезновения с радаров».

Каждый год свою учетную запись в любом из реестров нужно будет продлевать, пока что без ограничений по длительности, сказал эксперт.

«Что касается запрета на альтернативные способы найма, то тут все просто. Если сотрудник не имеет гражданства России (либо вида на жительство), значит, он должен стать участников описанного выше реестра. «Свободное плавание» для него отныне будет невозможно. Понятно, что к 1 января 2027 года в России будут по-прежнему трудиться миллионы мигрантов, и им будет дан срок до 1 июля, чтобы войти в этот реестр. Как именно будет работать система, покажет только практика. Известно же, что одним и тем же ножом можно нарезать хлеб и убить человека. Все будет зависеть от того, как поведет себя бюрократическое звено системы в лице МВД. И от того, какие целевые показатели по миграции будут установлены по отраслям и регионам», — подытожил Николаев.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии января.