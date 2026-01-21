Размер шрифта
Украинский депутат сравнил коридоры Рады с популярной хоррор-игрой

Железняк: коридоры Рады напоминают игру Silent Hill после отключения света
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил в своем Telegram-канале коридоры украинского парламента с популярной серией хоррор-игр Silent Hill после отключения электричества.

«Помните, была такая игра-хоррор Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета ВРУ (Верховной рады Украины. — «Газета.Ru») без света очень ее напоминает», — поделился Железняк.

Свое сообщение депутат проиллюстрировал снимком коридора, который освещается только светом из окна.

Silent Hill — это культовая серия хоррор-игр о вымышленном туманном заброшенном американском городе в штате Мэн. Игра фокусируется на атмосфере и саспенсе.

21 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица находится на пути к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

Также Кличко резко ответил на попытку украинского лидера Владимира Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам мэра, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

Кроме того, Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса.

20 января украинский лидер заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее киевляне развели костер из елок, чтобы согреться на фоне многодневного блэкаута.

