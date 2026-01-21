США захватили седьмой танкер в Карибском море. Судно Sagitta шло под флагом Либерии

Вооруженные силы США 20 января задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, шедший под флагом Либерии. Он стал седьмым судном, перехваченным в рамках кампании Вашингтона по контролю поставок венесуэльской нефти. Южное командование сообщило, что операция прошла без инцидентов и была проведена из-за нарушения установленного Дональдом Трампом карантина для санкционных танкеров. Власти США считают задержания танкеров частью мер по пресечению нелегального экспорта нефти из Венесуэлы.

Во вторник, 20 января, американские военные задержали седьмой нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Южное командование США заявило в социальных сетях, что американские силы задержали судно Sagitta, «без инцидентов». По заявлению американских военных, танкер «теневого флота» действовал в нарушение «установленного президентом Дональдом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском море».

Военное командование не сообщило, взяла ли береговая охрана США танкер под свой контроль, как это было в предыдущих случаях захвата.

Танкер Sagitta шел под либерийским флагом (до 2024 года – под флагом Панамы), в его регистрационных данных указано, что он принадлежит и управляется компанией из Гонконга, сообщает Associated Press (АР).

Последний раз судно передавало свое местоположение более двух месяцев назад, когда выходило из Балтийского моря в Северной Европе.

Танкер попал под санкции министерства финансов США в соответствии с указом президента, касающимся вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Южное командование утверждает, что судно добывало нефть в Венесуэле, а захват танкера «демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом».

Военное командование опубликовало, по всей видимости, аэрофотосъемку крейсера Sagitta, плывущего по океану, но, в отличие от предыдущих видеороликов, в этом ролике не было показано, как американские войска подлетают к нему на вертолетах или высаживаются на палубу.

США распродают венесуэльскую нефть

После свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате ночного рейда ВС США 3 января администрация Трампа поставила перед собой цель контролировать производство, переработку и глобальное распределение венесуэльских нефтепродуктов.

Члены команды Трампа заявляют, что рассматривают конфискацию танкеров как способ получения средств для восстановления пострадавшей нефтяной промышленности Венесуэлы и ее экономики, отмечает АР.

Почти две недели назад Трамп встретился с главами нефтяных компаний США, чтобы обсудить цель инвестировать $100 млрд в Венесуэлу для модернизации ее нефтедобычи и системы распределения нефти.

Тогда он заявил, что США рассчитывают продать не менее 30–50 млн баррелей венесуэльской нефти. Во вторник Трамп сообщил, что США уже вывезли из Венесуэлы 50 млн баррелей нефти.

«У нас остались миллионы баррелей нефти, — заявил он в Белом доме. — Мы продаем ее на открытом рынке. Мы невероятно снижаем цены на нефть».

Семь танкеров

Первый танкер был захвачен у берегов Венесуэлы 10 декабря. На прошлой неделе американские военные захватили шестой по счету танкер, связанный с Венесуэлой, — Veronica. Его также обвиняют в перевозке подсанкционной нефти. Пятым стал танкер Olina, захваченный 9 января в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго.

В числе захваченных американскими военными судов — следовавший под российским флагом танкер Marinera. Изначально судно называлось Bella‑1 и ходило под флагом Панамы.

Его начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Танкер шел по Атлантическому океану, приближаясь к Карибскому морю, когда 15 декабря внезапно изменил курс и направился на север, в сторону Европы. Экипаж нарисовал на борту российский флаг и сменил название, однако 8 января судно было задержано в Северной Атлантике.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что танкер Bella‑1 был включен в санкционный список, и пообещала уголовные обвинения «всем причастным».