Власти Азербайджана не исключают нового нефтяного бума в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе не исключил нового нефтяного бума в стране. Его слова передает государственное информагентство АзерТАдж.

По словам Алиева, сегодня Азербайджан увеличивает добычу газа и сокращает добычу нефти.

«Но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти и даже по ее увеличению. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты», — поделился президент.

При этом он подчеркнул, что главным приоритетом для страны является диверсификация экономики. В частности, Алиев указал на растущий в Азербайджане интерес к возобновляемой энергетике, отметив, что к 2032 году в стране будет вырабатываться 8 гигаватт солнечной и ветряной энергии.

До этого стало известно, что государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с января начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

В SOCAR отметили, что поставки газа в европейские страны являются «следующим важным этапом в экспорте азербайджанского газа». Там также уточнили, что общее число стран, закупающих у Азербайджана газ, достигло 16.

Ранее сообщалось, что Украина перестала получать азербайджанский газ.