«Он скоро уйдет с поста». Трамп отказался от предложенной Макроном встречи G7 и России

Трамп отказал Макрону в участии в саммите G7 с участием России

Американский президент Дональд Трамп отказался от участия в предложенном французским коллегой Эммануэлем Макроном саммите G7 с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По словам экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

Президент США Дональд Трамп не стал принимать предложение главы Франции Эммануэля Макрона о проведении в Париже внеочередного саммита «Группы семи» (G7), России и Украины. Об этом неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу CNN.

« В настоящее время президент Трамп не планирует поездку в Париж », — сказал собеседник вещателя.

Ранее 20 января американский лидер опубликовал в соцсети X скриншот личной переписки с Макроном, в которой президент Франции поддержал политику Трампа по Сирии и Ирану, но выразил недоумение высказываниями о судьбе Гренландии и предложил «попытаться сделать великие вещи».

«Я могу после Давоса организовать в Париже в четверг вечером встречу G7. Я могу пригласить на переговоры украинцев, датчан, сирийцев и русских », — написал Макрон.

Он также предложил Трампу провести совместный ужин после окончания Всемирного экономического форума в Давосе. Агентство Reuters подтвердило подлинность переписки.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Москва не получала официальное приглашение на саммит G7 в Париже.

В 2026 году к Франции перешли функции председателя «Большой семерки». Макрон в своем выступлении в Давосе заявил, что целью Парижа станет «выстраивание мостов и усиление сотрудничества со странами БРИКС и «Группой двадцати». Он также выступил против «фрагментации мира».

Президентский конфликт

Днем ранее Reuters сообщило, что Макрон отклонил приглашение Трампа присоединиться к организованному им так называемому «Совету мира» по сектору Газа. По словам собеседников агентства Bloomberg, причиной послужило мнение президента Франции, что предлагаемый устав объединения выходит за рамки конфликта вокруг сектора Газа, а также нарушает принципы ООН.

Узнав об этом, глава США резко высказался в отношении коллеги.

« Он так сказал? Ну, его там никто [видеть] не хочет, поскольку он скоро уйдет со своего поста », — сказал Трамп.

Также американский лидер пригрозил ввести против Франции 200-процентные торговые пошлины на вина и шампанское в случае «враждебного поведения». По его мнению, такой шаг принудил бы Макрона присоединиться к объединению.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров в разговоре с «Газетой.Ru» указал, что резкая позиция Франции привела к росту напряжения между Макроном и Трампом.

«Мне кажется, что Трамп обиделся на Макрона из-за его воинственной позиции о создании «Совета мира» и обещаний Парижа противостоять Вашингтону в вопросе принадлежности Гренландии. В отместку американский лидер решил опубликовать личное сообщение от Макрона, чтобы таким образом унизить»,

— сказал эксперт.

Он добавил, что слова Трампа о скором уходе Макрона со своего поста и неважности его позиции являются действительно унизительными для Франции . Таким образом Вашингтон продемонстрировал, что ни в грош не ставит мнение Парижа.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, европеист Сергей Федоров в комментарии порталу News.ru также выразил уверенность, что Трамп опубликовал переписку именно в качестве «своеобразного дипломатического ответа» на отказ Макрона участвовать в «Совете мира» и на позицию по Гренландии. По его словам, таким образом глава Белого дома решил «немного потроллить» коллегу.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил газете «Взгляд», что Трамп пренебрежительно относится к Макрону, поскольку понимает, что тот бессилен как во внутренней, так и во внешней политике.