В обход сената. Белый дом нашел способ ввести пошлины в 500% за покупку нефти у России

Трамп может ввести пошлины в 500% против покупателей нефти из РФ в обход сената

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что американский лидер Дональд Трамп может ввести 500-процентные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, даже без получения разрешения сената. Для этого ему потребуется воспользоваться законом о чрезвычайных полномочиях. Тем временем, экспорт российской нефти в декабре снизился, а по итогам года установил пятилетний антирекорд.

Если президент США Дональд Трамп все-таки примет решение о введении 500-процентных торговых пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть, он сможет это сделать без получения одобрения сената. Об этом американский министр финансов Скотт Бессент заявил телеканалу Fox Business на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Он объяснил, что глава Соединенных Штатов может воспользоваться законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act; IEEPA).

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия. Он может это сделать в рамках IEEPA, но сенат хочет предоставить ему эти полномочия»,

— сказал глава Минифина США.

В своем выступлении на сессии форума в Давосе Бессент также указал, что страны Европы, несмотря на санкции, по-прежнему закупают у России нефть .

Законопроект о введении 500-процентных торговых пошлин на импорт товаров из стран, покупающих у России газ, нефть и другие природные ресурсы, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, был внесен на рассмотрение конгресса США еще 1 апреля 2025 года. Хотя он не был принят или отклонен американским парламентом, Грэм неоднократно заявлял, что глава США поддерживает этот документ.

В начале января 2026 года Трамп подтвердил, что «все время» обсуждает с Грэмом возможность ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, в октябре 2025 года он объявил о введении новых ограничений в отношении нефтяных компаний, связанных с РФ.

Состояние российского экспорта нефти

Несмотря на то, что решение о введении пошлин в отношении импортеров российской нефти еще не принято, объем перевозок этого энергоносителя танкерами уже сократился, пишет Bloomberg. По данным агентства, морской экспорт российской нефти в декабре-январе упал до самого низкого уровня с августа .

В Bloomberg подсчитали, что за 28 дней до 18 января объемы поставок составляли в среднем 3,16 млн баррелей в сутки, что на 700 тыс. меньше, чем до 25 декабря 2025 года.

Причиной послужили трудности с доставкой сырья в Индию, которая является одним из основных его покупателей, утверждает агентство. По его информации, еще в ноябре объем экспорта в эту страну составлял 1,78 млн баррелей в сутки, а в декабре упал до 1,2 млн — это минимальный уровень за три года. Произошло это как раз после того, как вступили в силу анонсированные Трампом санкции против крупных российских нефтяных компаний.

В то же время снижение объемов экспорта привело к росту цен на российскую нефть. Так, с 11 по 18 января суммарная стоимость поставок составила $910 млн, что на $40 млн больше, чем неделей ранее.

Еще один ключевой импортер, Китай, в 2025 году уменьшил объем закупок российской нефти на 7,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом суммарная стоимость поставленного энергоносителя и вовсе сократилась на 20,4% до $49,8 млрд. Однако в декабре Пекин приобрел на 11,7% больше нефти из России, чем в ноябре.

Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении предупредил, что в случае, если в результате парламентских выборов в апреле 2026 года к власти в стране придет оппозиция, Будапешт откажется от закупок нефти и газа из России. Причем для экономики Венгрии, по его словам, это будет иметь трагические последствия.