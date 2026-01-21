Размер шрифта
Трамп рассказал о своем «инстинкте охотника»

Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему занять место в истории
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что инстинкт охотника поможет занять ему место в истории.

По словам американского лидера, он считает свой второй президентский срок более успешным, чем первый, ведь он был испорчен ложной теорией о связи с Россией. Он уточнил, что его преследовали «плохие, больные люди».

«В каком-то смысле, на меня велась охота. Теперь я больше охотник, я должен сказать», — поделился президент США.

Трамп также пояснил, что хочет оставить наследие как великий президент, а, значит, должен работать по многим направлениям.

Накануне Трамп во время брифинга в Белом доме сказал, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь. Глава государства добавил, что с ним бы расправились, если бы он это сделал, поэтому он отказался от переименования. В конце речи Трамп заявил, что пошутил.

Во время первого года своего президентства Трамп также собирался переименовать Персидский залив в Арабский. Впоследствии он отказался от этой идеи, когда официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно выступать против такого шага.

Ранее Трамп объяснил, почему Бог им гордится.

