Попова: более половины коек для пациентов с COVID-19 остаются свободными в РФ

Более половины коек, предназначенных для пациентов с COVID-19 остаются свободными в России. Об этом в интервью порталу kp.ru заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы обеспечены койками — сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных», — сказала Попова.

По ее словам, в это число не входят резервные койки, которые вводятся в эксплуатацию в случае переполнения основного фонда.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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