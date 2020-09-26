В Молдавии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Молдавии за сутки коронавирусом заразились 868 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

Днем раньше вирус подтвердился у 713 человек. Коэффициент распространения вируса вырос с 1,5 до 1,7.

Всего в Молдавии коронавирусом заразились 49 666, выздоровели 37 023, погибли 1 264 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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