На Ямале столкнулись нефтяная баржа и теплоход
Нефтяная баржа столкнулась с теплоходом и получила пробоину на Хаманельской Оби (проток реки Обь — прим. «Газеты.ru») в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.
«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что при столкновении разлива нефтепродуктов не произошло, несмотря на пробоину в корпусе баржи.
Пострадавших и погибших в результате аварии нет. Ведомство расследует инцидент на предмет нарушения правил безопасности судоходства.
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