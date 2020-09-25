На Ямале столкнулись нефтяная баржа и теплоход

Нефтяная баржа столкнулась с теплоходом и получила пробоину на Хаманельской Оби (проток реки Обь — прим. «Газеты.ru») в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.

«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при столкновении разлива нефтепродуктов не произошло, несмотря на пробоину в корпусе баржи.

Пострадавших и погибших в результате аварии нет. Ведомство расследует инцидент на предмет нарушения правил безопасности судоходства.

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