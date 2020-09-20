СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Тюмени
Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Тюмени, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК по региону.
«Следственными органами СК России по Тюменской области организована и проводится доследственная проверка по данному факту», — сообщили в ведомстве.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени около 18.10 по мск. В результате ЧП было разрушено три балкона и повреждены две квартиры, кроме того пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов.
Отмечается, что несущие конструкции дома не пострадали. На месте взрыва работают 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
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