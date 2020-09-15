Суд признал законным арест Сафронова до 7 декабря

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 декабря обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», — сказала судья.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сафронову продлили арест на 3 месяца

— ФСБ запретила защите Сафронова давать комментарии по делу

— ФСБ заявила об отсутствии нарушений в деле Сафронова