Суд признал законным арест Сафронова до 7 декабря
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 декабря обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление суда первой инстанции о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», — сказала судья.
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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