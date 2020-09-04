Уволился главврач курской больницы, где пациентка очнулась в морге
Главный врач Горшеченской центральной районной больницы (ЦРБ) в Курской области, в которой 81-летняя пациентка после операции очнулась в морге, решил уволиться. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области.
Отмечается, что он написал заявление об уходе после проведения служебной проверки.
Как рассказали в пресс-службе, эксперты выяснили, что данный инцидент произошел из-за нарушения оказания медпомощи в больнице.
«Главный врач больницы Роман Кондратенко по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что против сотрудников, которые оказывали 81-летней пациентке медпомощь, примут меры дисциплинарной ответственности.
Женщину отвезли в больницу 13 августа. На следующий день медики констатировали ее смерть. Однако пациентка «ожила» в морге. После этого ее перевели в областную клиническую больницу. 18 августа пенсионерка скончалась.
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