Неизвестные избили мужчину и украли у него рюкзак с 1 млн рублей в центре Москвы

В центре Москвы трое неизвестных избили мужчину и украли у него рюкзак с 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сообщение о грабеже на грабеже на улице Садовническая, дом 6, строение 1 поступило в полицию 1 сентября.

Правоохранители установили, что по указанному адресу к менеджеру компании подошли трое неизвестных, ударили его руками по лицу и похитили рюкзак, в котором находились деньги в размере более 1 млн руб. После этого злоумышленники скрылись.

Пострадавший обратился в больницу с ушибами и ссадиной.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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