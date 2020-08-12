Журналисты Питалев и Телиженко вернулись из Белоруссии в Россию

Журналист Znak.com Никита Телиженко и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев вернулись обратно в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее редакция Znak.com потеряла связь с Телиженко в понедельник, 10 августа, вечером, когда он направлялся к месту проведения протестных акций.

Вместе с Питалвым во вторник, 11 августа, был освобожден при участии сотрудников российского посольства в Белоруссии и был отправлен в Россию.

Оба журналиста получили запрет на посещение Белоруссии сроком на пять лет.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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