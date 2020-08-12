Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске
Во время протестный акций, которые проходят в Минске, силовики напали на журналистов русской службы «Би-би-си». Об этом сообщается на сайте издания.
Инцидент, согласно заявлению СМИ, произошел во время протестов во вторник, 11 августа.
В сообщении отмечается, что все три участника съемочной группы ранее получили аккредитацию от МИД Белоруссии, они также имели опознавательные жилеты и удостоверения.
В издании также добавили, что группа мужчин в черной униформе попыталась сломать камеру оператора. Журналисты в итоге задержаны не были.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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