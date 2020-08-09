На протестах в Бейруте пострадали больше ста военных

На протестах в Бейруте пострадали около 105 ливанских военных, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на заявление армии.

Отмечается, что среди пострадавших есть восемь офицеров.

Митинги, переросшие в беспорядки, начались 4 августа в центре Бейрута. Протестующие недовольны тем, как действуют власти после взрыва в порту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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