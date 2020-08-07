Вакцина от коронавируса не сможет вызвать COVID-19

Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать развитие новой коронавирусной инфекции, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

Частицы, используемые для вакцинации, не являются живыми и не могут размножаться, пояснил Гинцбург. Он отметил, что неспособные к самовоспроизведению частицы не могут навредить организму.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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