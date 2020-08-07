Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149

Число жертв разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа возросло до 149 — более десяти пострадавших скончались сегодня в реанимации, сообщает местная газета L со ссылкой на заявление минздрава Ливана.

В ведомстве сообщили, что в результате трагедии оказались ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова.

По данным издания, в нескольких регионах страны уже начались похороны погибших. Они проводятся, как по христианским, так и по мусульманским обычаям.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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