Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья

Следователи предъявили обвинение владельцу турбазы «Глобус» в Алтайском крае, где были найдены тела четырех человек. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Обвинение предъявлено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Мужчина был задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Ранее на туристической базе в Алтайском районе Алтайского края были найдены четыре тела в номере. Погибшие прибыли на базу 26 июля из Барнаула. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.

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