В Башкирии в два раза снизили выплаты контрактникам

В Башкирии в два раза снизили выплаты служащим по контракту с Минобороны
Александр Кряжев/РИА Новости

В Башкирии в два раза снизили выплаты для военных, служащих по контракту с министерством обороны России. Об этом свидетельствует указ главы республики, опубликованный на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, теперь контрактникам полагается выплата в размере 500 тысяч рублей. Раньше жителям региона при заключении контракта единовременно выплачивали 1 миллион рублей. При этом также будут снижены выплаты для граждан, заключивших контракт в Уфе — до 100 тысяч рублей.

Указ вступил в силу 1 декабря. Его действие не распространяется на контракты, заключенные до конца осени.

В октябре в Саратовской области почти в пять раз сократили размер единовременной выплаты за подписание контракта с министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Из постановления следует, что пособие уменьшили с 2,2 миллиона рублей до 450 тысяч рублей.

Ранее в Ленинградской области выплаты контрактникам СВО увеличили до 2,8 млн рублей.

