Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом

Моди: Индия и Россия начнут путь к обеспечению безвизового режима

Индия и Россия в ближайшее время начнут работать над обеспечением безвизового режима. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров, передает «Интерфакс».

«Я уверен, что мы в ближайшее время начнем путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Это укрепит наши возможности в части перемещения людей. Это даст новые возможности для нас», — сказал он.

Моди отметил, что Индия открыла два консульства республики в России, что сделало контакты между странами проще для всех граждан.

Это сблизит Индию и Россию еще сильнее, добавил премьер.

Первые переговоры о запуске безвизового группового туристического обмена между странами должны были состояться еще в июне прошлого года. Подписать соглашение планировали до 2025 года.

В конце ноября кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз.

