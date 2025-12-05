На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом

Моди: Индия и Россия начнут путь к обеспечению безвизового режима
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Индия и Россия в ближайшее время начнут работать над обеспечением безвизового режима. Об этом сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров, передает «Интерфакс».

«Я уверен, что мы в ближайшее время начнем путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Это укрепит наши возможности в части перемещения людей. Это даст новые возможности для нас», — сказал он.

Моди отметил, что Индия открыла два консульства республики в России, что сделало контакты между странами проще для всех граждан.

Это сблизит Индию и Россию еще сильнее, добавил премьер.

Первые переговоры о запуске безвизового группового туристического обмена между странами должны были состояться еще в июне прошлого года. Подписать соглашение планировали до 2025 года.

В конце ноября кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем нужен безвиз для китайцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами