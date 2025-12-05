На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бельгии назвали условия использования российских активов в пользу Украины

Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Украины
Omar Havana/AP

Использование замороженных активов Центробанка России, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, должно основываться на выполнении определенных условий. Брюссель не собирается брать на себя безответственные риски, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер во время выступления в парламенте, видеозапись своей речи он опубликовал на странице в соцсети Х.

Правительство страны установило три четких условия, для рассмотрения такой операции, отметил Вевер.

Первое условие — распределение всех рисков на остальных членов ЕС.

«Во-вторых, в случае, если компании придется вернуть деньги российскому Центральному банку. Это может быть результатом юрисдикции или возможного мирного соглашения», — сказал он.

Третье — «честное распределение расходов», которое заключается том, что все страны-члены ЕС, в которых хранятся замороженные активы РФ, должны участвовать в этом процессе. Средства должны запрашиваться пропорционально и в равных долях от всех заинтересованных учреждений на территории Европы, подчеркнул премьер.

До этого Financial Times сообщила, что 5 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц приедет в Брюссель, чтобы попытаться убедить руководство Бельгии поддержать «репарационный» кредит Украине в размере €165 млрд.

Ранее парламент Бельгии встретил овациями заявление премьера о передаче активов РФ.

