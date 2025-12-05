В Европе считают, что Украине придется пойти на значительные уступки России

Некоторые страны Европы начинают понимать, что без серьезных уступок Украины в рамках мирных переговоров невозможно урегулирование конфликта. Об этом пишет газета El Pais.

«Некоторые европейские представители намекнули, не упомянув вопрос напрямую, что было бы невозможно достичь мира без значительной части (уступок – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Такое мнение, по данным испанской газеты, имело место на встрече в Брюсселе между представителями стран НАТО, которая прошла 3 декабря.

При этом страны Балтии и Польша выступают против положений о том, что Киеву будет необходимо пойти на серьезные уступки России, пишет Pais.

На таком фоне газета The Wall Street Journal выступила с другими данными. Издание писало, что европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.