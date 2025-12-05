На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе считают, что Украине придется пойти на значительные уступки России

El Pais: Европа начинает признавать, что Украине придется пойти на уступки
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Некоторые страны Европы начинают понимать, что без серьезных уступок Украины в рамках мирных переговоров невозможно урегулирование конфликта. Об этом пишет газета El Pais.

«Некоторые европейские представители намекнули, не упомянув вопрос напрямую, что было бы невозможно достичь мира без значительной части (уступок – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Такое мнение, по данным испанской газеты, имело место на встрече в Брюсселе между представителями стран НАТО, которая прошла 3 декабря.

При этом страны Балтии и Польша выступают против положений о том, что Киеву будет необходимо пойти на серьезные уступки России, пишет Pais.

На таком фоне газета The Wall Street Journal выступила с другими данными. Издание писало, что европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами