Путин рассказал о рекордном уровне товарооборота России с Индией

Путин: уровень товарооборота с Индией в 2024 году составил рекордные $64 млрд
Александр Казаков/РИА Новости

Динамика товарооборота России с Индией за три года показала рекордный результат, в 2024 году она составила $64 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает ТАСС.

«В прошлом году двусторонний торговый оборот [России и Индии] прибавил еще 12%, установив очередной рекорд. По разным статистикам цифры отличаются, но в целом это где-то в районе $64-65 млрд», — сказал он.

По словам российского лидера, по итогам нынешнего года объем торговли прогнозируют на том же уровне. При этом Путин утверждает, что существует возможность повысить показатели до $100 млрд, в частности, в рамках программы развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.

Глава РФ отметил, что этот документ ставит перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами обеих стран задачи по устранению барьеров товарооборота, осуществлению совместных отраслевых проектов, а также технологического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее Путин и Моди приняли совместное заявление по переговорам.

