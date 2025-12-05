Запад, действуя агрессивно против России, похож на бандита, чем подрывает к себе доверие. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов, который курирует вопросы евразийской безопасности и взаимодействия подсанкционных стран.

«Опасно иметь дело с теми людьми, кто ведет себя чуть ли не как бандит с большой дороги, и лучше тогда уж задуматься над альтернативой», — отметил он.

Как отметил Трофимов, антироссийские санкции Запада очень быстро стали похожи на «антисанкционный произвол». И, несмотря на то, что Запад еще имеет инструменты влияния на мировой арене, все же он не является мировым гегемоном, а всего лишь один из полюсов многополярности.

Также он отметил, что ситуация на СВО и в экономике показывает, что Россия выдержала натиск, развивается и налаживает связи с соседями и другими регионами.

До этого стало известно, что Россия и Индия готовы начать сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.

Программа сотрудничества между странами в этих регионах на 2024 – 2029 годы предоставляет необходимую базу для дальнейшего взаимодействия в сферах сельского хозяйства, энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, использования рабочей силы, добычи и обработки алмазов, фармацевтики, морского транспорта, отмечается в заявлении.

