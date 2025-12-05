Коммерческий объект в Белгородской области подвергся атаке беспилотника

Гладков: два мужчины пострадали при атаке БПЛА на объект в Волчьей Александровке

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал коммерческий объект в селе Волчья Александровка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате удара пострадали два мирных жителя. У одного из мужчин диагностировали слепые осколочные ранения колена, у второго — осколочные ранения плеча.

«Бригада СМП (скорой медицинской помощи — «Газета.Ru») доставляет их в Валуйскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Гладков.

По словам губернатора, здание также получило повреждения. У него оказался посечен фасад.

5 декабря два мужчины пострадали при атаке украинского БПЛА на поселок Борисовка в Белгородской области. Как сообщил глава региона, жители получили осколочные ранения ног. Медики на месте оказали им необходимую помощь, при этом от транспортировки в стационар пострадавшие отказались.

Также из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте были повреждены многоквартирный дом, два коммерческих и одно административное здания. Кроме того, повреждения получили три транспортных средства.

Ранее в Краснодарском крае после атаки украинских дронов зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры.