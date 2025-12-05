Минобороны отказалось упрощать набор в военные вузы

Министерство обороны не станет вводить упрощенный порядок набора курсантов в военные училища и академии. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru» ответе ведомства на предложение депутата Госдумы Михаила Делягина отказаться от первичного отбора в такие учебные заведения.

«Действующий подход к отбору исключает участие в конкурсных мероприятиях граждан, заведомо не удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к кандидатам на поступление в вузы, а также с изначально низким уровнем подготовки и мотивации, и сохраняет свою актуальность», — говорится в ответе Минобороны.

Согласно действующему порядку поступления в военные вузы России, абитуриенты должны до 1 апреля подать заявление в военный комиссариат о поступлении в один конкретный вуз, после чего пройти первичный отбор по решению призывной комиссии. В 2025 году прием документов более чем в треть действующих военных вузов России (в 25 из 63) продлевался до 1 августа. По мнению Делягина, это может быть связано с недостатком абитуриентов. О недоборе в военные училища и академии также неоднократно сообщалось в СМИ.

В связи с этим парламентарий предложил министерству обороны разрешить поступать в военные вузы без прохождения первичного отбора в военкоматах, к которым приписаны граждане. Таким образом, потенциальный недобор можно было бы компенсировать за счет абитуриентов, не поступивших в гражданские вузы, приняв у них документы в срочном порядке, полагал депутат.

Ранее в России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах.