Самолет из Москвы экстренно сел в Баку из-за ухудшения самочувствия пассажира

Следовавший из Москвы в Дубай самолет сел в Баку из-за самочувствия пассажира
Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании FlyDubai совершил экстренную посадку в Азербайджане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

Воздушное судно направлялось из Москвы в Дубай. По пути состояние одного из пассажиров ухудшилось, ему понадобилась помощь. В результате утром борт приземлился в Баку. Там специалисты оказали человеку помощь.

«В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира», – сообщается в публикации.

До этого в Японии самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира. Мужчина хотел поменяться местами с другим человеком, чтобы сидеть рядом с возлюбленной. Бортпроводники пытались его успокоить и просили сесть на место, но агрессор продолжал спорить.

В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На это у самолета ушло два часа.

Ранее турецкая авиакомпания не пустила в самолет пассажира с болезнью Паркинсона.

