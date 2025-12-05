Самолет из Москвы экстренно сел в Баку из-за ухудшения самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании FlyDubai совершил экстренную посадку в Азербайджане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.
Воздушное судно направлялось из Москвы в Дубай. По пути состояние одного из пассажиров ухудшилось, ему понадобилась помощь. В результате утром борт приземлился в Баку. Там специалисты оказали человеку помощь.
«В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира», – сообщается в публикации.
До этого в Японии самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира. Мужчина хотел поменяться местами с другим человеком, чтобы сидеть рядом с возлюбленной. Бортпроводники пытались его успокоить и просили сесть на место, но агрессор продолжал спорить.
В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На это у самолета ушло два часа.
Ранее турецкая авиакомпания не пустила в самолет пассажира с болезнью Паркинсона.