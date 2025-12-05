«Ударная волна разнесла фасад»: в небоскребе «Грозного-Сити» произошел взрыв из-за удара дрона

Беспилотник ВСУ ранним утром ударил по небоскребу «Грозного-Сити», сообщает RT. В результате взрыва значительно поврежден фасад здания. Официальной информации об атаке БПЛА в центре столицы Чечни пока не поступало. Кроме того, украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке Краснодарского края. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал комплекс небоскребов «Грозный-Сити» в центре столицы Чечни утром 5 декабря, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрыв прогремел в башне «Грозный-Сити» <…> Здание атаковал украинский дрон», — говорится в публикации.

После удара внутри небоскреба произошел пожар. На опубликованных кадрах видны значительные повреждения остекления на нескольких этажах, а также пламя, черный дым и копоть.

«Ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей. Сейчас на месте работают экстренные службы», — пишет Readovka.

По информации Telegram-канала «Белорусский силовик», взрыв произошел около 7:00 мск.

О пострадавших не сообщается. Официальная информация пока не поступала, глава Чечни Рамзан Кадыров не комментировал этот инцидент. Какое количество БПЛА было задействовано в атаке на Грозный и нейтрализовано средствами противовоздушной обороны, неизвестно.

В неофициальном Telegram-канале «ЧП Грозный 95» лишь вышло предупреждение об ответственности за съемку мест падения беспилотников. Его авторы также напомнили о введенном в республике запрете на «публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ».

По информации Росавиации, утром 5 декабря в аэропорту Грозного дважды вводили ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности полетов — в 6:25 и 10:10 мск. Сейчас ограничения отменены. Также штатную работу временно приостанавливали аэропорты Махачкалы и Магаса.

Беспилотники не первый раз атакуют Чечню. В частности, 12 декабря 2024 года БПЛА ВСУ повредил казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, произошел небольшой пожар. А 29 октября прошлого года украинские беспилотники ударили по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, загорелась крыша пустующего здания.

Атака БПЛА на Кубань и Саратовскую область

Ночью украинские беспилотники также атаковали Краснодарский край. По данным Telegram-канала SHOT, жители Темрюкского и Славянского районов слышали около пяти взрывов. Целью ВСУ стала портовая инфраструктура в городе Темрюке, расположенном на Таманском полуострове, сообщил оперштаб региона.

«Повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Кроме того, серия взрывов произошла в окрестностях Сызрани Самарской области. Горожане на фоне сирены слышали стрельбу и от пяти до семи взрывов.

На фоне налета беспилотников в аэропортах Краснодара и Самары вводились ограничения.

Также атаку БПЛА отразили в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотники пытались ударить по северной части региона — Чертковскому и Шолоховскому районам. Обошлось без пострадавших.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 5 декабря над регионами России сбили 41 украинский беспилотник. Над Самарской областью и Крымом уничтожили по девять БПЛА, над Саратовской — восемь, над Волгоградской и Ростовской — по семь, над Краснодарским краем — один.