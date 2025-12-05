«США предадут Украину». Европа призвала Зеленского не идти на уступки России

WSJ: лидеры ЕС предостерегли Зеленского от уступок России без гарантий от США

Европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 1 декабря настоятельно рекомендовали ему не соглашаться с планом главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, не получив гарантии безопасности. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

«Украинский лидер должен получить твердое обещание от Вашингтона [защищать страну], прежде чем уступить требованиям России», — цитирует издание позицию европейских лидеров.

Собеседники Зеленского считают, что в будущем именно США будут играть главную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. При этом Киев должен добиться четкого разъяснения позиции Вашингтона по этому вопросу.

Лидеры ЕС опасаются, что на деле Вашингтон «закроет глаза» на позицию Украины в споре о территориях. WSJ пишет, что настороженность европейцев растет, поскольку они не принимают реального участия в переговорах.

Украине грозит предательство?

Немецкий журнал Der Spiegel выложил расшифровку разговора европейских лидеров с Зеленским. В нем Макрон, Мерц и фон дер Ляйен попытались убедить украинского лидера не доверять Вашингтону.

«Существует вероятность, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — утверждал Макрон. Президент Франции добавил, что и лично Зеленскому может грозить «большая опасность». При этом в Елисейском дворце изданию заявили, что французский президент «не употреблял этих слов».

Согласно стенограмме, Мерц призвал Зеленского быть «крайне осторожным в ближайшие дни».

«Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — процитировало Мерца издание, уточнив, что он подразумевал ключевых переговорщиков Вашингтона — спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера.

Участвовавший в разговоре президент Финляндии Александр Стубб, публично поддерживающий хорошие отношения с Трампом, также призвал «не оставлять Украину и Владимира [Зеленского] наедине с этими ребятами». Генсек НАТО Марк Рютте поддержал его мнение, призвав защитить Зеленского.

Представители канцлера Германии отказались обсуждать опубликованные фрагменты разговора. Сам Мерц публично заявил, что по телефону стороны подтвердили «важность использования» замороженных российских активов. Говоря о роли США в урегулировании конфликта, глава немецкого правительства сказал, что Берлин поддерживает единство трансатлантического сообщества.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, комментируя утечку, обвинил Мерца в самодискредитации.

«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью», — написал Дмитриев в соцсети X.