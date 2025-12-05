Макрон заверил, что между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в отношениях Европы и Соединенных Штатов «нет недоверия», а единство необходимо для поддержки Украины. Его слова с выступления в Сычуаньском университете приводит Sky News.

«Нам нужно работать вместе... Мы приветствуем и поддерживаем мирные усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами Америки», — сказал Макрон.

В то же время он заявил, что США «нуждаются» в том, чтобы европейцы возглавили мирные усилия ради урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Накануне Der Spiegel со ссылкой на имеющуюся в распоряжении расшифровку беседы сообщал, что Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с другими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу».

Так, Макрон во время разговора якобы сказал о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности». Также, согласно транскрипту, он добавил, что видит «большую угрозу» для Зеленского.

В свою очередь Мерц сказал, что Зеленскому нужно быть «очень осторожным в последующие дни».

Ранее в США отказали Европе в участии в урегулировании на Украине.