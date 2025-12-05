На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон заверил, что между Европой и США «нет недоверия»

Макрон заверил, что между Европой и США нет недоверия в вопросе Украины
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в отношениях Европы и Соединенных Штатов «нет недоверия», а единство необходимо для поддержки Украины. Его слова с выступления в Сычуаньском университете приводит Sky News.

«Нам нужно работать вместе... Мы приветствуем и поддерживаем мирные усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами Америки», — сказал Макрон.

В то же время он заявил, что США «нуждаются» в том, чтобы европейцы возглавили мирные усилия ради урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Накануне Der Spiegel со ссылкой на имеющуюся в распоряжении расшифровку беседы сообщал, что Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с другими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу».

Так, Макрон во время разговора якобы сказал о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности». Также, согласно транскрипту, он добавил, что видит «большую угрозу» для Зеленского.

В свою очередь Мерц сказал, что Зеленскому нужно быть «очень осторожным в последующие дни».

Ранее в США отказали Европе в участии в урегулировании на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами