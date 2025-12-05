В России связали снятие валютных ограничений с укреплением рубля

Решение ЦБ снять валютные ограничения было логичным и связано с укреплением рубля, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рубль чувствует себя очень уверенно, а с позиции бюджетных параметров России — даже чересчур. При заложенных в бюджете на 2025 год 96,5 рублей за доллар средний курс доллара складывается на уровне 83,7 рубля. И до конца декабря в 1,6 раза вырастут чистые продажи валюты по бюджетному правилу, что способно дополнительно укрепить рубль. В этой ситуации послабление отдельных мер валютного контроля — логичный шаг, способный немного сбалансировать курс рубля. Но эффект не будет существенным, поскольку вывод валюты все равно сопряжен с сохраняющимися инфраструктурными сложностями и высокими издержками», — отметил Бахтин.

Банк России с 8 декабря отменяет ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан РФ и физлиц из дружественных стран, сообщил регулятор. В ЦБ пояснили, что решение связано со стабильной ситуацией на валютном рынке: ранее действовавшие лимиты на зарубежные переводы в иностранной валюте для резидентов и нерезидентов из дружественных юрисдикций больше применяться не будут. Для нерезидентов из недружественных стран, работающих в России, правило не меняется — им по-прежнему разрешено отправлять за границу только заработанную в РФ зарплату. Запрет на переводы сохраняется для тех, кто в России не трудоустроен, а также для компаний из недружественных государств, за исключением организаций под контролем российских лиц.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что курс рубля растет вопреки декабрьским традициям.