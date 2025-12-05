Европейские лидеры начали жаловаться на Трампа из-за Украины

WP: лидеры ЕС пожаловались, что Трамп ввел их в неведение по Украине

Европейские лидеры зачастую остаются в неведении относительно деталей процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, который проводит президент США Дональд Трамп, в Европы полагаются на новости и утечки в этом вопросе. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Подход Трампа (к решению на Украине – «Газета.Ru») неоднократно оставлял европейских лидеров в неведении, они полагались на утечки и новостные сообщения о последних событиях, а затем пытались издалека формировать политические дискуссии, в которых их избиратели и их континент имеют гораздо более непосредственное отношение», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WP, в преддверии поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву несколько дипломатов в НАТО заявили, что «не уверены, какую версию плана он везет в Кремль».

Издание отмечает, что лидеры ЕС перестали доверять Трампу из-за его непредсказуемого подхода к урегулированию украинского кризиса.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Лидеры ЕС опасаются, что на деле Вашингтон «закроет глаза» на позицию Украины в споре о территориях. WSJ пишет, что настороженность европейцев растет, поскольку они не принимают реального участия в переговорах.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.