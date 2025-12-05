На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европейские лидеры начали жаловаться на Трампа из-за Украины

WP: лидеры ЕС пожаловались, что Трамп ввел их в неведение по Украине
true
true
true
close
Anna Rose Layden/Reuters

Европейские лидеры зачастую остаются в неведении относительно деталей процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, который проводит президент США Дональд Трамп, в Европы полагаются на новости и утечки в этом вопросе. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Подход Трампа (к решению на Украине – «Газета.Ru») неоднократно оставлял европейских лидеров в неведении, они полагались на утечки и новостные сообщения о последних событиях, а затем пытались издалека формировать политические дискуссии, в которых их избиратели и их континент имеют гораздо более непосредственное отношение», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WP, в преддверии поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву несколько дипломатов в НАТО заявили, что «не уверены, какую версию плана он везет в Кремль».

Издание отмечает, что лидеры ЕС перестали доверять Трампу из-за его непредсказуемого подхода к урегулированию украинского кризиса.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Лидеры ЕС опасаются, что на деле Вашингтон «закроет глаза» на позицию Украины в споре о территориях. WSJ пишет, что настороженность европейцев растет, поскольку они не принимают реального участия в переговорах.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами