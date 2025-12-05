Большинство россиян посчитали ситуацию с квартирой Долиной несправедливой

Ситуацией с квартирой российской певицы Ларисы Долиной возмущены 93,8% опрошенных россиян. Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на исследовательский центр «Робовокс» и компанию онлайн-исследований «ОнИн».

«Почти 94% означает, что это глубинная, зиждущаяся на архетипах тотальная установка жителей России, состоящая в том, что отбирать квартиру у добросовестного покупателя несправедливо», — говорится в исследовании.

Уточняется, что в нем поучаствовали около 1,1 тысяч россиян. Также около 93% опрошенных россиян выразили мнение, что продавец квартиры должен вернуть деньги покупателю, даже если стал жертвой мошенников.

Отмечается, что имя Ларисы Долиной в опросе не значилось. Авторы приняли такое решение, чтобы избежать ассоциаций.

До этого адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье назвала кабальными условия мирового соглашения, которое предложила певица. По словам Свириденко, после того, как дело поступило в Верховный суд РФ, Лариса Долина предложила возвращать Лурье деньги в течение трех лет. Однако предложение не устроило покупательницу.

