На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России подорожали кроссоверы Haval

Пять кроссоверов Haval подорожали в России на 50-100 тыс. рублей
true
true
true
close
Haval

В России выросли цены на кроссоверы Haval, сообщает портал «Автоновости дня».

«Компания Haval подняла цены на пять своих кроссоверов в России. Компактный бестселлер Jolion, среднеразмерные паркетники F7 и F7x, а также H3 и H7 из «внедорожной» линейки бренда подорожали с декабря на 50 — 100 тыс. рублей или 1,4 — 2,9%», — сообщает портал.

Между тем прайс-листы на пять других моделей Haval не изменились. Бюджетный семейный кроссовер M6, кроссовер Dargo с «оффроудной» версией Dargo X, а также рамные внедорожники H5 и H9 пока продаются по прежним ценам.

До этого в России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso.

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» получила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами